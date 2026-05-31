Los colombianos Minante y Sánchez medalla de plata en el dúo libre mixto del mundial

La medalla de oro fue para los italianos Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero con una puntuación superior en la impresión artística y terminaron con 249.4276. El podio lo cerraron sus compatriotas Ginevra Marchetti y Gabriele Minak con 232.5392 puntos.

Los colombianos sumaron una nueva medalla tras conseguir la de bronce en el dueto técnico mixto.