31 de mayo de 2026 a la - 10:25
Los colombianos Minante y Sánchez medalla de plata en el dúo libre mixto del mundial
Redacción Deportes, 31 may (EFE).- Los nadadores colombianos Emily Minante y Gustavo Sánchez consiguieron este domingo la medalla de plata en la modalidad de dueto libre mixto en el campeonato del mundo que se disputa en Pontevedra (spaña), tras conseguir una puntuación de 249.4276.
La medalla de oro fue para los italianos Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero con una puntuación superior en la impresión artística y terminaron con 249.4276. El podio lo cerraron sus compatriotas Ginevra Marchetti y Gabriele Minak con 232.5392 puntos.
Los colombianos sumaron una nueva medalla tras conseguir la de bronce en el dueto técnico mixto.