Lunes, 1 de junio 2026

Redacción Deportes. Llegó a Estados Unidos para convertirse en la nueva cara visible de la NBA, pero pocos esperaban que Victor Wembanyama lo haría con tanta rapidez. El francés se sumó a unos San Antonio Spurs en fase de refundación. Tres años después, los llevó, como protagonista, a las Finales de la NBA. Por Andrea Montolivo.

Redacción Deportes. Veintisiete años después de las Finales de 1999, los San Antonio Spurs y los New York Knicks volverán a cruzarse en la lucha por el anillo de la NBA, reviviendo una serie que marcó el inicio de una dinastía dorada en Texas y de casi tres décadas de frustraciones en el Madison Square Garden. Por Albert Traver.

Chicago (EEUU). Mundial gigantesco con Trump como principal anfitrión. El Mundial más grande de siempre, por primera vez con 48 selecciones en juego y 104 partidos repartidos en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, comienza su cuenta regresiva, con la Casa Blanca como un eje desde donde el presidente estadounidense Donald Trump ejerce como omnipresente anfitrión. Por Andrea Montolivo.

Madrid. De Rimet a Messi 10 personajes claves en la historia del Mundial. Desde presidentes a árbitros y, por supuesto, jugadores y entrenadores, la historia de la Copa del Mundo de fútbol es la de los protagonistas que fueron moldeando la competición durante 96 años. Análisis de 10 de sus principales protagonistas. Por Óscar González.

México. Análisis del Grupo A: Una cita a ciegas. Aunque tendrá a favor a sus hinchas y la altitud sobre el mar de sus estadios, la selección mexicana deberá jugar su mejor fútbol si pretende clasificarse en primer lugar en el grupo A de la Copa Mundial, una llave con equipos de nivel parejo. Por Gustavo Borges.

Toronto (Canadá). Análisis del Grupo B, uno de los más equilibrados pero con Suiza como favorito a priori. El Grupo B del Mundial de 2026 aparece sobre el papel como uno de los más equilibrados de la primera fase, con una Canadá impulsada por el factor local, una Suiza acostumbrada a competir en grandes torneos, una Bosnia y Herzegovina que regresa al escaparate mundialista y un Catar que busca reivindicarse tras su discreto debut como anfitrión en 2022. Por Julio César Rivas.

Asunción. Fue solo con el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo que comenzará este 11 de junio, que el goleador Roque Santa Cruz puso fin a su duelo futbolístico y se atrevió a mirar la repetición de la atajada casi milagrosa que le hizo Iker Casillas en el partido de los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Por Ron González

Madrid. Catar-América del Norte en 10 diferencias. De 75 a 4.755 kilómetros de distancia entre las sedes más alejadas, del periodo invernal al veraniego, de la mitad al final de la temporada, de 32 a 48 selecciones participantes, con 22 equipos distintos, de 30 a 39 días de competición o de 64 a 104 partidos son algunas de las diferencias entre el Mundial de Catar 2022 a Norteamérica en 2026. Por Iñaki Dufour.

Miami (EE.UU.). El Presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, repasa en una sesión virtual con los medios las novedades arbitrales de cara al Mundial 2026, donde se aplicará una norma que obliga al futbolista atendido a quedarse un minuto fuera del campo y una cuenta atrás de diez segundos para que un jugador sustituido abandone el terreno de juego.

- NBA. Informe sobre el francés Victor Wembanyama, cuyo equipo, los San Antonio Spurs, jugarán la final de la NBA contra los New York Knicks. Por Andrea Montolivo.

- NBA. Informe. Los San Antonio Spurs y los New York Knicks vuelven a jugar la final de la NBA 27 años después. Por Albert Traver.

- Empieza la serie previa del Mundial 2026 con los siguientes temas:

. Un Mundial gigantesco con Trump como anfitrión, por Andrea Montolivo.

. De Rimet a Messi: 10 personajes clave en la historia del Mundial, por Óscar González.

. Catar-América del Norte en 10 diferencias, por Iñaki Dufour.

. Entrevista: La parada de Casillas que le provocó un duelo de 16 años a Roque Santa Cruz, por Ron González. (FOTO) (VÍDEO)

. Análisis del Grupo A, por Gustavo Borges, y B, por Julio César Rivas.

- Mundial 2026. El Presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, repasa en una sesión virtual con los medios las novedades arbitrales.

- Mundial 2026. La selección brasileña embarca rumbo a la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, en donde se concentrará durante la fase de grupos del Mundial 2026.

- Mundial 2026. El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, habla en rueda sobre los preparativos de la Celeste para el Mundial, donde integrará al Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudí, selección contra la que se estrenará el próximo 15 de junio.

- Mundial 2026. El condado de Miami-Dade anuncia sus planes de transporte para el Mundial 2026, donde la ciudad de Miami acogerá siete partidos, en una rueda de prensa en la que también aportará detalles sobre el 'Fan Fest' para los aficionados (19.00).

- Amistoso Colombia-Costa Rica (23.00 GMT en Bogotá).

- Buenos Aires. Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (a partir de las 9:00 GMT): Flavio Cobolli (ITA/10)-Zachary Svajda (USA) y Maja Chwalinska (POL)-Diane Parry (FRA). No antes de las 13:30: Félix Auger-Aliassime (CAN/4)-Alejandro Tabilo (CHI). No antes de las 18:15: Aryna Sabalenka (BLR/1)-Naomi Osaka (JPN/16)

. Pista Suzanne-Lenglen (a partir de las 09:00 GMT): Anastasia Potapova (AUT/28)-Anna Kalinskaya (RUS/22), Madison Keys (USA/19)-Diana Shnaider (RUS/25), Juan Manuel Cerúndolo (ARG)-Matteo Berrettini (ITA) y Frances Tiafoe (USA/19)-Matteo Arnaldi (ITA).

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Redacción EFE Deportes