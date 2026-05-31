Macron se deshace en elogios a Luis Enrique: "Un director de orquesta extraordinario"

"No me olvido de todos los expertos de fútbol que decían que iba a ser terrible cuando llegó Luis Enrique. Ayer vimos a un entrenador que fue un director de orquesta extraordinario. Es la mejor respuesta a todas las críticas. Las dos estrellas", declaró Macron, en la recepción en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico que se consagró campeón europeo este sábado por segunda vez consecutiva.

Tras apertar la mano del entrenador español, Macron también tuvo palabras de agradecimiento para el director deportivo, el portugués Luis Campos; el capitán del equipo, el brasileño Marquinhos; el presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khlelaifi -de quien agradeció su apuesta en el club, incluso en los malos momentos-; y al francés Ousmane Dembélé.

"Tenemos un Balón de Oro con nosotros. Tenemos suerte, a Ousmane no le tembló el pulso ayer", se felicitó Macron, en alusión al penalti que el delantero anotó en el 63 ante el Arsenal que sirvió para igualar la final y llevarla a la tanda de penaltis que resultó favorable a los parisinos.

"Vibramos más allá de los 120 minutos. ¡Qué equipo! Ayer, gracias al PSG, Francia hizo en dos años lo que no había conseguido en 70 años de fútbol con dos títulos. El PSG ha entrado en la liga de los más grandes al lograr el 'back-to-back' (renovar el título). Es el orgullo del PSG, de París y de Francia entera", finalizó el presidente, quien es hincha declarado del Olympique de Marsella, acérrimo rival del PSG.

Tras esta recepción oficial, el PSG se dirigió al estadio del Parque de los Príncipes para una velada especial de fin de fiesta ante 48.000 personas en la que se incluirán espectáculos musicales.