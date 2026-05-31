Marquinhos y Al-Khelaifi desembarcan con la Orejona en el aeropuerto Charles de Gaulle

Por la escalera de desembarque del aparato, siguieron a Marquinhos y Al-Khelaifi el entrenador del PSG, el español Luis Enrique Martínez, y el director deportivo, Luis Campos, considerados dos de los principales artífices de los triunfos europeos de la entidad.

Los jugadores embarcarán ahora en un autobús en dirección al Campo de Marte de París, junto a la Torre Eiffel. La expedición estará escoltada por miles de motoristas aficionados.

Después de celebrar con cerca de 100.000 hinchas en el Campo de Marte, serán recibidos en el palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron. A continuación, terminarán la velada con un acto en el estadio del Parque de los Príncipes.

El festejo de la segunda Liga de Campeones ha dejado en Francia un fallecido y dos heridos de gravedad, un balance similar al del año pasado, a los que cabe sumar más de 250 heridos y más de 700 detenciones: 200 más que el año anterior en la capital francesa.