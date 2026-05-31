Polideportivo
31 de mayo de 2026 a la - 14:45

Milan: "Feliz por haber ganado en Roma"

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Redacción deportes, 31 may (EFE).- El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) mostró su emoción al lograr, por fin, imponerse en una etapa del Giro en la presente edición, además en un escenario tan especial como Roma, donde impuso su velocidad.

Por EFE

"Estoy muy feliz de terminar este Giro con un triunfo. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, se podría decir que podríamos haber hecho mejor algunas etapas, pero lo que importa es que todos dimos lo mejor de nosotros y hemos peleado por conseguir un objetivo más grande. La victoria de hoy es increíble, y estoy muy feliz de conseguirla en Roma después de dos años en los que algo siempre salía mal".

La victoria de la fe y la constancia, ya que el "Gigante de Tolmezzo" siempre había cedido por velocidad ante el francés y maglia ciclamino de la regularidad Paul Magnier.

"Después de tres semanas buscando la victoria, ganar la última etapa en Roma significa que mantuvimos la cabeza agachada, seguimos peleando y seguimos creyendo los unos en los otros. Gracias a todo el equipo", concluyó.