Milan: "Feliz por haber ganado en Roma"

"Estoy muy feliz de terminar este Giro con un triunfo. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, se podría decir que podríamos haber hecho mejor algunas etapas, pero lo que importa es que todos dimos lo mejor de nosotros y hemos peleado por conseguir un objetivo más grande. La victoria de hoy es increíble, y estoy muy feliz de conseguirla en Roma después de dos años en los que algo siempre salía mal".

La victoria de la fe y la constancia, ya que el "Gigante de Tolmezzo" siempre había cedido por velocidad ante el francés y maglia ciclamino de la regularidad Paul Magnier.

"Después de tres semanas buscando la victoria, ganar la última etapa en Roma significa que mantuvimos la cabeza agachada, seguimos peleando y seguimos creyendo los unos en los otros. Gracias a todo el equipo", concluyó.