Niemann: "Estaba bastante nervioso"

"No voy a mentir, estaba bastante nervioso. Todavía lo estoy un poco... Creo que mis pulsaciones están un poco altas. Estaba temblando. Siento que es simplemente parte de esto. Me encanta este deporte", indicó.

"Me encanta estar en estos momentos. Fui al 18 la primera y la segunda vez y solo estaba agradecido de estar en esa situación. Siento que simplemente tienes que disfrutarlo. Es una gran sensación estar aquí, embocar ese putt en el 18, tener a mis compañeros de equipo, a mi esposa, a todos. Corea estuvo genial", declaró.