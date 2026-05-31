Reconocimiento para Erich Fortlage en el golf universitario de Estados Unidos

El golf paraguayo vuelve a destacarse en el escenario internacional gracias a Erich Fortlage, quien fue seleccionado para integrar el equipo All-Central Region de la NCAA División I 2026, un reconocimiento reservado para los mejores jugadores universitarios de cada región de los Estados Unidos.

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La distinción es otorgada por la Golf Coaches Association of America (GCAA), con el respaldo de la marca PING, y premia el rendimiento sobresaliente de los atletas durante toda la temporada universitaria.

Fortlage fue reconocido como uno de los mejores golfistas de la Región Central de la NCAA División I, compitiendo frente a representantes de algunas de las universidades más fuertes y tradicionales del país norteamericano.

El paraguayo se ganó un lugar entre la élite universitaria gracias a sus destacadas actuaciones defendiendo los colores de la University of Arkansas.

Este reconocimiento refleja la consistencia, el talento y el crecimiento que mostró a lo largo de la temporada, consolidándose como una de las principales figuras de su equipo y como uno de los máximos exponentes del golf paraguayo en el ámbito internacional.

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La inclusión de Erich Fortlage en el All-Central Region representa un logro de enorme relevancia para el deporte nacional y confirma el gran momento que atraviesa el golf paraguayo en los circuitos universitarios de Estados Unidos.