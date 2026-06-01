La festiva y noble Corrida Dequeni se anuncia para el 28 de este mes

La tradicional corrida de la Fundación Dequení se anuncia para el domingo 28 de junio, con trayecto por las calles de Asunción (Avenida Santa Teresa) y la invitación está cursada a empresas, corredores y familias que pueden sumarse a una jornada solidaria organizada por la entidad.

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La tradicional competencia va mas allá de lo deportivo, pues es una oportunidad para compartir, disfrutar en comunidad y apoyar el acceso a educación, protección y mejores oportunidades para la niñez paraguaya.

Con los importes de las inscripciones se ayuda a sostener los proyectos para niños, adolescentes y sus familias, en comunidades vulnerables y escuelas públicas.

El desafío es contar con unos 2.000 participantes de todas las edades y obtener el apoyo de 50 empresas.

La Fundación Dequení trabaja para proteger y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, desde hace mas de 40 años, generando oportunidades educativas y fortaleciendo espacios de aprendizaje y protección en escuelas públicas y comunidades del país.

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* Categorías. En cuanto a las categorías, habrá niveles para corredores individuales, empresas, organizaciones y niños.

Corredores Individuales: 5K, está habilitada para personas desde los 13 años.

Empresas y Organizaciones: 5K podrán participar colaboradores mayores de 18 años, universidades y colegios.

Kids Run: Niños y adolescentes de 4 a 12 años, con distancias:

- 100 metros: 4 y 5 años

- 200 metros: 6 y 7 años

- 400 metros: 8 y 9 años

- 600 metros: 10 a 12 años

* Partida. La concentración será desde las 7:00 del jueves 28 en la sede social de Jubilados Bancarios (Avenida Santa Teresa y Bernardino Caballero), con largada de la corrida 5K está prevista para las 08:00. Posteriormente se realizará la Kids Run.

* Inscripciones. Los costos de inscripción:

- Corredores individuales (desde 13 años): G. 150.000

- Kids Run (4 a 12 años): G. 80.000

- Empresas y organizaciones: G. 3.000.000 por 20 corredores

- Corredor adicional corporativo: G. 150.000

Además, los participantes podrán adquirir las remeras oficiales de la Corrida Dequení con un costo adicional.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 27 de junio a través de: https://www.ensusmarcas.com.py/carrera/corrida-dequeni-2026

Contactos: Livia Melgarejo +595 981 553 276, livia@pressencia.com.py

Katherine Alfonzo +595986 119 466, kalfonzo@dequeni.org.py