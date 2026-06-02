El Torque GC, con Niemann, Ortiz, Ancer y Muñoz, afronta con optimismo el LIV Valderrama

En el noveno evento del año del calendario del campeonato LIV Golf, que se jugará hasta el domingo en el campo sanroqueño, el chileno Niemann aseguró en rueda de prensa sentirse "contento" de regresar a Valderrama, un campo que, a su juicio, su equipo disfruta especialmente.

El jugador de Talagante (centro de Chile) destacó además el estado del recorrido y lo situó entre los que presentan las "mejores condiciones" del año.

El mexicano Abraham Ancer afirmó que el campo gusta a "la mayoría" de los jugadores y subrayó que Torque GC cuenta con el nivel necesario para competir por los puestos de honor y pelear por "la copa" para situarles entre los protagonistas del torneo.

Su compatriota Carlos Ortiz destacó la complejidad del recorrido andaluz y señaló que en este campo es necesario estar "fino” en “todas las áreas" del juego.

El jugador explicó que la precisión en los golpes a green resulta fundamental y calificó la semana como una de sus "favoritas" de la temporada.

Por su parte, el colombiano Sebastián Muñoz definió el recorrido como un "desafío único" e indicó que es imprescindible rendir bien desde el tee, ejecutar muy buenos golpes de aproximación y mantener la paciencia ante un viento que puede "ayudar o no" durante la jornada.

Niemann también puso el foco en uno de los factores que suele marcar diferencias en Valderrama, un viento que puede comportarse “como quiera cada día", añadiendo un elemento de incertidumbre a una prueba ya de por sí exigente.