Karalis convierte en un hábito superar la barrera de los seis metros

Una altura que Karalis superó a la primera, como ya hizo hace apenas cinco días en la ciudad chipriota de Limassol, donde el saltador heleno se impuso igualmente con una marca de 6,00.

Por eso extraño que 'Manolo' Karalis, que festejó con un sonoro "Vamos" su éxito sobre los seis metros, solicitase como su siguiente altura en Turku los 6,10 metros y no los 6,14 que intentó franquear sin éxito en la reunión chipriota.

Sin embargo, pese a la rebaja de altura, el griego que esta temporada se ha atrevido a tratar de tú a tú al inalcanzable Armand Duplantis, no logró franquear el listón y falló en sus tres intentos sobre 6,10.

Un sensacional intento pero lejos de los espectaculares 81,13 metros que Rogers firmó el pasado mes de abril en Austin (Estados Unidos) y que situaron a la canadiense en la segunda plaza de la clasificación de todos los tiempos sólo superada por la plusmarquista universal, la polaca Anita Wlodarczyk, que lidera la tabla con 82,98 metros.

Por su parte, la estadounidense Chase Jackson, vigente campeona del mundo en pista cubierta, se impuso en la final de peso a la neerlandesa Jessica Schilder, campeona universal al aire libre, con un con un mejor lanzamiento de 20,66 metros.

Casi medio metro más que la neerlandesa, que tuvo que conformarse con la segunda plaza con un registro de 20,18, muy lejos de los 21,09 que Schilder firmó hace tres semanas en Keqiao (China) y que supusieron el mejor lanzamiento a nivel mundial en los últimos catorce años

Igualmente tuvo que conformarse con la segunda plaza el vigente campeón del mundo de lanzamiento de disco, el sueco Daniel Stahl, que con un mejor intento de 67,40 metros se vio superado por el esloveno Kristjan Ceh, ganador con una marca de 69,13.