Fomento de Barrio Obrero celebra sus 77 años

El 5 de junio de 1949 fue fundada la institución mas conocida en forma abreviada y fácil por el Fomento de Barrio Obrero, y sus allegados ya iniciaron una semana de festividades y deportes.

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Las instalaciones del Fomento se encuentran frente al Hospital General Barrio Obrero, con una manzana de importantes infraestructuras en el popular sitio, en las calles Independencia Nacional y Chian Kai-Shek de nuestra capital.

Escenario de justas de diversos deportes, principalmente el fútbol de salón hoy día, el Fomento también cuenta una rica historia con títulos en el baloncesto, el hándbol y el salonismo, entre otras disciplinas.

Hace unos años, el albiceleste conquistó uno de sus principales laureles, el 18° Campeonato Sudamericano de Clubes Zona Sur del fútbol de salón, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2019.

También se encuentra afiliado a la entidad rectora del boxeo, y en diversas ocasiones fue escenario de combates y prácticas en el cuadrilátero del viril deporte de los puños.

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El aspecto social no queda atrás, pues la entidad ha sabido acoger a numerosos eventos de sanidad, celebraciones sociales y culturales a lo largo de los años.

Actualmente, Luis Balbuena se encuentra al frente del Fomento, apoyado por una comisión directiva con dilectos y antigüos socios que llevan adelante la buena y altruista causa fomentista.

En estos días festivos se realizará el tradicional encuentro de confraternidad con la gran familia del Fomento, en las hermosas instalaciones del club.