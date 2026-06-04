Polideportivo
04 de junio de 2026 a la - 22:31

Fomento de Barrio Obrero celebra sus 77 años

Una de las tantas celebraciones del aniversario del Fomento, con socios de reconocida trayectoria social y deportiva del club.
Una de las tantas celebraciones del aniversario del Fomento, con socios de reconocida trayectoria social y deportiva del club.

El tradicional club Asociación Cultural y Fomento de Barrio Obrero cumple este viernes 77 años de vida institucional, entidad muy popular del barrio de trabajadores, que alberga títulos y se identifica con diversas disciplinas deportivas y sociales.

Por ABC Color

El 5 de junio de 1949 fue fundada la institución mas conocida en forma abreviada y fácil por el Fomento de Barrio Obrero, y sus allegados ya iniciaron una semana de festividades y deportes.

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Las instalaciones del Fomento se encuentran frente al Hospital General Barrio Obrero, con una manzana de importantes infraestructuras en el popular sitio, en las calles Independencia Nacional y Chian Kai-Shek de nuestra capital.

Escenario de justas de diversos deportes, principalmente el fútbol de salón hoy día, el Fomento también cuenta una rica historia con títulos en el baloncesto, el hándbol y el salonismo, entre otras disciplinas.

Hace unos años, el albiceleste conquistó uno de sus principales laureles, el 18° Campeonato Sudamericano de Clubes Zona Sur del fútbol de salón, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2019.

Fomento de Barrio Obrero se prepara para la Copa División Oro del salonismo metropolitano.
Ocasión de la conquista del campeonato Zona Sur de fútbol de salón, en Bolivia.

También se encuentra afiliado a la entidad rectora del boxeo, y en diversas ocasiones fue escenario de combates y prácticas en el cuadrilátero del viril deporte de los puños.

El aspecto social no queda atrás, pues la entidad ha sabido acoger a numerosos eventos de sanidad, celebraciones sociales y culturales a lo largo de los años.

últimos días de vacunación con segundas dosis.
Uno de los tantos momentos de servicio social y de sanidad del club, trabajando de la mano con el Hospital Barrio Obrero y la cartera de la Salud, con vacunaciones en la época del COVID.

Actualmente, Luis Balbuena se encuentra al frente del Fomento, apoyado por una comisión directiva con dilectos y antigüos socios que llevan adelante la buena y altruista causa fomentista.

En estos días festivos se realizará el tradicional encuentro de confraternidad con la gran familia del Fomento, en las hermosas instalaciones del club.