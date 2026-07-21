Video: rescatan una yarará herida en la Costanera Norte

Una serpiente de la especie yarará fue rescatada en la noche del domingo en la Costanera Norte, a la altura del Puente Héroes del Chaco, luego de que personal del Departamento de Seguridad Urbana y Turística alertara sobre su presencia dentro de una caseta de servicio.

El reptil presentaba una herida en la zona del abdomen al momento de ser capturado, por lo que los bomberos de la Policía Nacional realizaron el procedimiento con extremo cuidado para evitar agravar su estado. Posteriormente, el animal fue liberado en un sitio considerado seguro tanto para la fauna como para las personas.

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El hallazgo se produjo en una caseta

El oficial Luis Acosta, de los Bomberos de la Policía Nacional, explicó que el aviso fue recibido tras el hallazgo de la serpiente por parte de funcionarios que ingresaron al sanitario de una caseta ubicada en inmediaciones del puente.

Según indicó, tras llegar al lugar confirmaron que se trataba aparentemente de una yarará, una especie venenosa, y procedieron a su captura utilizando los protocolos correspondientes para este tipo de intervenciones.

Durante el procedimiento, los intervinientes constataron que el ejemplar presentaba una lesión en el abdomen, aunque no fue posible determinar cómo se produjo.

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Piden no intentar capturar estos animales

Acosta recordó que la yarará es una serpiente venenosa y que puede representar un riesgo para las personas si se siente amenazada, aunque aclaró que estos reptiles generalmente actúan de manera defensiva.

El rescate se produjo en una zona donde diariamente numerosas personas realizan actividades físicas y recreativas, por lo que la rápida intervención permitió evitar situaciones de riesgo.

El bombero recomendó que, ante la presencia de serpientes u otros animales silvestres, la ciudadanía evite manipularlos y se comunique de inmediato con el Sistema 911, desde donde se coordina la intervención de los Bomberos de la Policía Nacional.

El animal fue devuelto a su entorno natural

Tras completar el rescate, los bomberos trasladaron la serpiente hasta un sector apropiado para su liberación, con el objetivo de garantizar su regreso al hábitat natural y minimizar cualquier peligro para terceros.