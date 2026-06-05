Cobolli avanza a final de Roland Garros tras baja de Arnaldi

“Debido a un virus, el italiano Matteo Arnaldi se ve obligado a declararse baja para su semifinal contra Flavio Cobolli”, informaron los organizadores en un comunicado, en el que anunciaron igualmente que los espectadores con boleto para ese partido recibirán un “reembolso íntegro”.
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Flavio Cobolli, #14 del mundo, será por lo tanto el adversario el domingo en la final del alemán Alexander Zverev, tercero del ranking ATP, que ganó en la primera semifinal al checo Jakub Mensik (27º) en cuatro sets, por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3.
El tenista florentino, Flavio Cobolli, de 24 años, disputará su primera final en un Grand Slam, al contrario que su rival Zverev, que jugará la cuarta después de haber perdido en las tres anteriores (US Open 2020, Roland Garros 2024, Abierto de Australia 2025).
Arnaldi, #104 del mundo, fue el jugador con peor ránking en llegar a semifinales en Roland Garros en el cuadro masculino desde hace casi tres décadas.
Ha ido encadenando partidos larguísimos en este torneo, acumulando 19 horas y 42 minutos sobre la pista en los cinco encuentros que ha ganado desde el inicio de la competición, todo un récord en un Grand Slam.