Duplantis cede su primera derrota en casi tres años ante Kurtis Marschall

Duplantis regresó al Estadio Olímpico de Estocolmo, escenario de grandes actuaciones con récords mundiales incluidos, en la quinta reunión de la temporada de la Liga Diamante, pero en esta ocasión, al contrario de lo ocurrido el año pasado, cuando superó los 6,28 metros, no ganó.

Desde esa última actuación en Estocolmo, Duplantis elevó el listón hasta los 6,31 metros, también en su país natal, en Uppsala, a principios de este año, y con esas credenciales se presentó ante su público en una jornada aciaga marcada por el intenso viento que hizo en la capital sueco.

Duplantis, cuatro veces campeón del mundo de pista cubierta, tres al aire libre y con dos oros olímpicos, llevaba invicto casi tres años, desde el 21 de julio de 2023, cuando fue cuarto en Mónaco. Y desde 2020 su hoja de servicios se resume en 105 competiciones, 100 victorias y solo cinco derrotas.

Esta temporada el pertiguista sueco solo había competido una vez al aire libre, en la Liga Diamante de Shanghái, en la que ganó con una discreta marca de 6,12 metros. En su segunda competición no pudo superar el listón de los 6,00 metros, algo que intentó dos veces, ni el de los 6,05, en su último intento. Se quedó en 5,80.

El triunfo fue para el doble medallista de bronce mundial, el australiano Kurtis Marschall, que, a sus 29 años, se llevó la victoria con 5,90 metros.