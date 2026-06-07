El Legión XIII gana por equipos en Valderrama con Hatton y Rahm

En esta novena cita del circuito saudí, disputada desde el pasado jueves en Sotogrande, en el término municipal de San Roque (Cádiz), la ventaja de la escuadra que, junto a Rahm y Hutton, componen el británico Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt fue notable, al aventajar en seis golpes al segundo clasificado, el equipo 4Aces GC (-1).

Legión XIII firmó vueltas de +2, -5, -1 y -3 entre sus integrantes para cerrar la competición con un total de -7.

En el tercer puesto acabó con un acumulado de +1 el conjunto latinoamericano Torque GC, compuesto por el tercer clasificado individual, el mexicano Abraham Ancer, además de por su compatriota Carlos Ortiz, el colombiano Sebastián Muñoz y el capitán, el chileno Joaquín Niemann.

A las puertas del podio se quedó Ripper GC, cuarto con un total de +4, y compartieron la quinta plaza Crushers GC y Fireballs GC, ambos con +6.