Eugenio López-Chacarra logra en Países Bajos su segundo título en el circuito europeo

El madrileño, de 26 años y 128 del mundo al inicio de la semana, se impuso con 273 golpes totales (11 bajo par) y aventajó en uno al finlandés Oliver Lindell y en tres al trío formado por el también español Ángel Ayora, el austríaco Maximilian Steinlechner y el inglés Joe Dean.

López-Chacarra se situó líder en solitario del torneo a partir del hoyo 8 y llegó a disponer de hasta 4 golpes de ventaja, pero su margen se esfumó cuando Lindell completó su última ronda con un birdie para igualar con el español en cabeza con -10.

Pero el madrileño supo aguantar la presión y cerró el hoyo 18 con un birdie para una tarjeta de 70 (-1) que le entregó su segundo título en el DP World Tour.

Al contrario de lo que le ocurrió en la India el pasado mes de marzo, donde se hundió en la última ronda cuando tenía todo a favor para repetir título en el país asiático, el madrileño superó a sus rivales para sumar su cuarto título como profesional.

Abrió su palmarés en octubre de 2022 en Bangkok, con el primer triunfo de un español en LIV, la liga saudí; ganó el segundo en Escocia, en el circuito asiático, en agosto de 2023, y se estrenó en el circuito europeo en la India.