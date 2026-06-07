Marschall derrota a Duplantis y Werro y Lutkenhaus vuelan en 800

La quinta parada de la Liga Diamante en el Estadio Olímpico de Estocolmo dejó una gran sorpresa ya que Duplantis, que no perdía desde el 21 de julio de 2023, encajó su primera derrota en casi tres años al quedarse en 5,80 metros.

Esta temporada el pertiguista sueco solo había competido una vez al aire libre, en la Liga Diamante de Shanghái, en la que ganó con una a marca de 6,12 metros. En su segunda competición, y con un intenso viento, no pudo superar el listón de los 6,00, algo que intentó dos veces, ni el de los 6,05, en su último intento. Se quedó en 5,80.

El triunfo fue para el doble medallista de bronce mundial, el australiano Kurtis Marschall, que, a sus 29 años, se llevó la victoria con 5,90 metros.

Otra protagonista fue Audrey Werro, poseedora del récord mundial de 800 metros en pista cubierta y que ganó recientemente en la Liga Diamante de Rabat con la mejor marca mundial al aire libre de 1:56.56. La suiza realizó una carrera sensacional y paró el crono en 1:53.98 batiendo el récord nacional y el récord del mitin.

La carrera fue un reñido duelo con la campeona olímpica británica Keely Hodgkinson, que hizo su primera aparición al aire libre de 2026 con un segundo puesto con 1:54.33, récord nacional.

En los 800 metros masculinos brilló el adolescente estadounidense de 17 años Cooper Lutkenhaus, vigente campeón del mundo en pista cubierta, que en su primera participación en la Liga Diamante ganó con autoridad una carrera impulsada por el polaco Patryk Sieradzki como liebre, hasta el punto de ser el único de todos los atletas en rebajar la barrera de 1:43 al parar el crono en 1:42.70.

Segundo fue el campeón mundial de 2023, el canadiense Marco Arop (1:43.11), y tercero el argelino Slimane Moula (1:43.41).

Una semana después de ganar en Rabat, Soufiane El Bakkali volvió a ganar, aunque en esta ocasión le bastó una discreta marca de 8:10.40 para llevarse el triunfo en el Estadio Olímpico de Estocolmo por delante de los kenianos Edmund Serem (8:12.27), segundo, y Abaham Kibiwot (8:12.75), tercero.

El campeón mundial, el neozelandés Geordie Beamish, quedó quinto (8:13.11), y el poseedor del récord mundial, el etíope Lamecha Girma, no terminó la carrera. El español Daniel Arce fue décimo con 8:20.02.

En los 1.500 masculinos, el estadounidense Yared Nuguse, medallista de bronce olímpico en París 2024, ganó con 3:30.11 pero se quedó sin el objetivo marcado de intentar batir el récord del mitin de Hicham El Guerrouj de 3:29.30 desde el 7 de julio de 1997. Segundo fue el australiano Cameron Myers con 3:30.32.

En los 200 metros lisos masculinos el triunfo fue para el estadounidense Kenneth Bednarek, que ganó su segunda carrera del circuito de la Liga Diamante de la presente temporada con un tiempo de 19.87. Segundo fue el sudafricano Sinesipho Dambile (20.10).

Otras de las grandes pruebas de la velocidad fueron los 100 femeninos, en los que la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden ganó con 10.84, por delante de la británica Amy Hunt con 10.97, marca personal.

El disco femenino no tuvo sorpresas y el triunfo fue para la favorita, la estadounidense Valarie Sion, que lanzó hasta los 68,60 metros, igual que ocurrió en el peso, en el que la neerlandesa Jessica Schilder llegó hasta los 20,89, récord del mitin.

Los 400 masculinos fueron para el sudafricano Zakithi Nene (44.48), la longitud femenina para la francesa Hilary Kpatcha (6,85 metros) y el disco masculino para el sueco Daniel Stahl con 69,60 metros.