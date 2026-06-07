Sudáfrica revalida el título y España pasa de la segunda plaza a la tercera

A pesar de una última jornada en la que pagó la fatiga y las lesiones de tres de sus puntales -Jayden Nell, Quewin Nortje y Selvyn Davids- que limitaron su rotación, lo que le llevó a perder contra Francia y España, Sudáfrica aprovechó la mala prestación en Burdeos de Argentina, que ni siquiera alcanzó en los cuartos de final y cayó de la segunda a la quinta plaza.

El podio de la temporada lo completan, de este modo, Nueva Zelanda -segunda en la ciudad bordolesa al perder contra Francia en la final- y España, que certifica con un bronce la plata de la temporada pasada y antecede en la tabla a grandes potencias del rugby como Australia, Argentina, Fiyi y Francia.

Los tres torneos de la fase final de las Series Mundiales han propiciado una modificación en el octeto de equipos que la temporada próxima disputarán las seis competiciones de la fase regular, ya que la quinta plaza de Estados Unidos en Burdeos le ha permitido tomar la plaza de la descendida Gran Bretaña.