Copa Italia de tenis de mesa tuvo su quinta exitosa edición

Jugadores de distintos clubes de Asunción e interior del país, tomaron parte de la 5ª edición de la Copa Italia de Tenis de Mesa, una fiesta deportiva y social para celebración de la cultura italiana.

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Este evento se realiza anualmente en conmemoración de la Fiesta de la República Italiana, evento que ya forma parte del calendario de la federación, con un ambiente familiar, premios a participantes y público.

El Director de la Copa Italia es el Abg. Enrico Sachero quien expresó su felicidad por esta nueva y exitosa edición del torneo.

* Resultados. Los podios registrados en las distintas categorías, fueron:

Sub 9: Paula Antar, Sofía Franco y Agustina Elgue;

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Sub 13: Ailén Murdoch, Martina Bataglia y Gustavo Páez;

Todo Competidor: Santino Pastore, Óscar Gavilán y Leandro Yamamoto;

Tercera: Benjamín Aquino, Joaquín Aveiro y Facundo Ovando;

Cuarta: Analía Coronel, Holden Filártiga y Ariane Coronel;

Quinta: Agustín Torres, Anabel Ibáñez y Emilio Moreno;

Aficionados: Gustavo Paez, Damaso Macedo y Benjamín Rodas;

Dobles Avanzados: Ricardo Giraldo/Cartens Lidike, Leandro Yamamoto/Enrico Sachero y Antonio Gómez/Federico Toledo;

Dobles Intermedia: Facundo Ovando/Joaquín Aveiro, Hugo Rolón/José Ruiz Díaz y Ariane Coronel/Analia Coronel;

Dobles Primarios: Agustín Torres/Iván Arriola, Gian Estigarribia/Emanoel Su Kuo y Emilio Moreno/Gonzalo Cameron.