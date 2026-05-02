Paraguay será sede del Mundial Juvenil ITTF 2027: un hito histórico para el tenis de mesa

La capital paraguaya se impuso con autoridad en el proceso de votación al obtener 21 votos, superando a las candidaturas de Capadocia (Turquía), Beirut (Líbano) y Vientián (Laos), consolidando al país como un nuevo referente en la organización de eventos internacionales de tenis de mesa.

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El certamen reunirá a las principales promesas del deporte a nivel global en las categorías Sub-19 y Sub-15, con competencias en modalidades individuales, dobles y por equipos, siendo tradicionalmente una plataforma clave para el salto hacia la élite mundial.

La sede será el Complejo Deportivo de la Secretaría Nacional de Deportes, un escenario que cuenta con infraestructura integral para albergar tanto la competencia como las áreas de entrenamiento y preparación de las delegaciones.

Desde la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa destacaron que la designación representa un hecho histórico tanto para el país como para el continente, reforzando el posicionamiento de Paraguay como hub regional en el desarrollo deportivo.

El presidente de la entidad, Benjamín Real, valoró el anuncio como un reconocimiento al trabajo sostenido en la organización de eventos internacionales durante más de una década. “Recibimos esta noticia con orgullo y responsabilidad. Estamos preparados para estar a la altura de un evento de esta magnitud y convencidos de que dejará un legado importante para el tenis de mesa en Paraguay y en toda América”, expresó.

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Con este nombramiento, Paraguay se prepara para recibir a delegaciones de todo el mundo en 2027, en un evento que no solo tendrá impacto deportivo, sino también social y de proyección internacional para el país.