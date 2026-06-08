Emoticón del stud Don Rubí se queda con el premio “Paz del Chaco” del turf

El caballo Emoticón consiguió la victoria en el premio especial “Paz del Chaco”, suelta central de la jornada dominguera en el Jockey Club del Paraguay.

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El pingo de 5 años corrió con la monta de Alberto Villalba, y en el trayecto de 1.200 metros dejó el buen registro de 1′16″04.

Al romperse el fuego ya se dio el batacazo de la jornada, con el triunfo de Stand By Me de la caballeriza La Esperanza que al rigor de la fusta de Arnaldo Portillo llegó en 1′03″72 tras el kilómetro.

A continuación, Ninja llevó doblete al Don Rubí, al ganar exigida por Javier Portillo, recorriendo las 12 cuadras en 1’16”99.

En la suelta mas larga del día, Lakar de El Legendario se impuso sobre 1.400 metros, 1′31″75 con la conducción de Arnaldo Portillo.

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En otra de 1.200 metros, Atom se impuso para el triplete del stud Don Rubí, con Juan Román en su lomo, marcando 1’17″65.

Al caer el telón, Guapo del stud J.C. ya consiguió la victoria, tras el debut y segundo puesto en su anterior presentación, al mando de Alcides Coronel, en la última suelta de 12 cuadras en un tiempo de 1′17″19.

La programación se completó con las dos sueltas desde hipódromos estadounidenses de relleno.