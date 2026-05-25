Maquiavelo suma cuatro triunfos consecutivos en el turf

En la suelta de mayor categoría de la jornada del turf en el hipódromo de Asunción, el pingo Maquiavelo se impuso con el manejo preciso del experimentado jockey José Romero.

El “filósofo” se justificó y fue el mejor del lote de 5ª categoría, marcando buenos 1′16″58 para los 1.200 metros de la suelta.

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Al romperse el fuego, Eternal Chanty le dio doblete al stud 8 Años reprisando para ver la colorada con la fusta de Javier Portillo, marcando 1′17″48 para los 1.200 metros de carrera.

A continuación, Great Surprise de la caballeriza Don Rubí recorrió el kilómetro alzándose con los laureles, guiada al disco por Juan Román, en un tiempo de 1′04″62.

Tras la suelta internacional desde los EE.UU., la afición “celebró” con dos reaparecidos, Mi Pinga del stud San Blás y el jockey Anthony Ortellado. La tresañera ganó en lote de hembras, registrando 1′10″07 para los 1.100 metros.

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Doblete para Don Rubí, con el triunfo de Esko que salió de perdedor exigido por el aprendiz Santiago Cabrera, marcando 1′05″41 para 10 cuadras del óvalo de arena.

New Floder del stud Bombines bajó el telón burrero, repitiendo su anterior actuación entre caballos de la 6ª categoría, con Juan Román apilado en su lomo, en el mejor registro del kilómetro del día, 1′03″52.