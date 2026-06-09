Cristopher Sánchez se afianza entre los aspirantes al Cy Young

En su más reciente presentación, Sánchez permitió cuatro hits en siete entradas, concedió una base por bolas y ponchó a diez. Fue la cuarta ocasión en la campaña en la que alcanza la cifra de doble dígito en ponches en una apertura.

El lanzador nacido en La Romana, que el pasado miércoles ante San Diego vio cortada una racha de 50.2 entradas consecutivas sin permitir carreras limpias, volvió a exhibir su calidad al solo tolerar dos anotaciones limpias en siete episodios durante la victoria de los Filis sobre los Azulejos de Toronto en el primer encuentro de la serie.

Uno de los aspectos más destacados de la temporada de Sánchez es su durabilidad. El dominicano ha completado al menos siete entradas en cada una de sus últimas siete aperturas, una seguidilla que comenzó el pasado 5 de mayo.

Sánchez, quien vistió la camiseta de los Toros del Este en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, esta campaña registra marca de 8-2, con una sobresaliente efectividad de 1.54. Además, suma 113 ponches y apenas ha permitido 21 carreras en 93.1 entradas lanzadas.

El serpentinero de 29 años ya había mostrado señales de su potencial durante la temporada de 2025, cuando firmó una de las mejores campañas de su carrera al compilar récord de 13 victorias y cinco derrotas, acompañado de una efectividad de 2.50. Su consistencia y dominio sobre los bateadores rivales le permitieron finalizar entre los principales aspirantes al Cy Young de la Liga Nacional.

Ahora, en 2026, el admirador confeso de Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y considerado uno de los mejores lanzadores dominicanos de todos los tiempos, busca dar el paso definitivo y coronar la mejor temporada de su carrera con la conquista del galardón que distingue al mejor lanzador del Viejo Circuito.