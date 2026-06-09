El Atalanta despide a Palladino

"El Atalanta comunica que Raffaele Palladino ha sido relevado de su cargo como entrenador del primer equipo, junto con sus colaboradores más cercanos: Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi y Andrea Berti", informó la entidad en un comunicado.

El final de su etapa en 'la Diosa' llega en medio de los rumores que apuntan a que esta misma semana se confirmará la incorporación de Maurizio Sarri, el famoso técnico italiano que dirigió a clubes como el Nápoles, Chelsea, Juventus y Lazio.

"El Atalanta agradece a Raffaele Palladino y a su cuerpo técnico el compromiso y la dedicación demostrados, y les desea lo mejor para el futuro", concluyó el equipo de Bérgamo (norte de Italia).

Palladino llegó al Atalanta en noviembre de 2025 con el objetivo de reconducir al equipo tras la salida de Gian Piero Gasperini y el mal inicio de temporada bajo la dirección de Ivan Juric.

Su labor como entrenador está influida por el propio Gasperini, de quien habría aprendido rasgos como la presión alta, los ataques organizados, el equilibrio en el centro del campo y la defensa de tres centrales.

A partir de su llegada, el Atalanta mejoró resultados y competitividad, tanto en Serie A, como en Copa Italia y en Europa, y logró asegurar su billete a la Liga Conferencia para la próxima temporada.