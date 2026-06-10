Baudin: "Lucharé por mantener el liderato, pero mi carrera ya es un éxito"

"Día a día siento que cada vez más gente conoce mi nombre. Es gratificante .Quiero conservar el maillot el mayor tiempo posible. Las últimas tres etapas van a ser muy, muy duras, así que tendré que ser fuerte y tendré que luchar", dijo en meta el líder de la prueba anteriormente conocida como Dauphiné.
Para el ciclista de Albertville su carrera hasta el momento "ya es un éxito, y todo lo que suceda ahora es un extra".
"Intentaremos obtener un buen resultado general el domingo, pero en cualquier caso, será un éxito", subrayó.
Respecto a la cuarta etapa, en la que triunfó la escapada del día por un margen de apenas 4 segundos, Baudin resaltó el trabajo de su equipo en la labor de colocación.
"Ha sido un día bastante estresante al final, sobre todo por el viento. El equipo hizo un trabajo fantástico otra vez para colocarme bien. Normalmente, odio eso. ¡Creo que nunca había estado tan bien posicionado en una final!", concluyó.