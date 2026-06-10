Polideportivo
10 de junio de 2026 a la - 19:58

Expo autos y motos antigüos en el Mbiguá, este sábado

Autos y motos de antaño estarán en exhibición en El Mbiguá, este sábado, en un prometedor espectáculo para toda la familia.
Autos y motos de antaño estarán en exhibición en El Mbiguá, este sábado, en un prometedor espectáculo para toda la familia.

Una de las actividades del Club Nacional de Regatas El Mbiguá previstas para este fin de semana será la gran Expo de Autos y Motos Antigüos, que tendrá lugar en el Club de la Bahía.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El evento para entusiastas del mundo motor, en particular de los autos y motos antigüos tendrá lugar este sábado, con exhibiciones para todo el público en el horario de 13:00 a 18:00, en el CNR El Mbiguá.

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Este hermoso espectáculo lo organiza la Comisión de Ecología del Club Mbiguá, e invita a socios, familiares y público en general para la exposición de autos y también de motos.

Es una perfecta alusión al club mas antigüo del país, que recibe a socios, familiares, deportistas y público, desde el año 1902 (6 de mayo).

El acceso puede ser desde el muelle del Puerto de Asunción y los socios al día tendrán acceso gratuito.

El público en general podrá acceder a las instalaciones por el cruce de lancha, que tiene un costo de G. 20.000.

La organización anuncia una cantina con productos típicos, aprovechando el mes de San Juan y se espera masiva afluencia para apreciar autos y motos que marcaron época por las calles de todo el mundo.