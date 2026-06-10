Expo autos y motos antigüos en el Mbiguá, este sábado

El evento para entusiastas del mundo motor, en particular de los autos y motos antigüos tendrá lugar este sábado, con exhibiciones para todo el público en el horario de 13:00 a 18:00, en el CNR El Mbiguá.
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Este hermoso espectáculo lo organiza la Comisión de Ecología del Club Mbiguá, e invita a socios, familiares y público en general para la exposición de autos y también de motos.
Es una perfecta alusión al club mas antigüo del país, que recibe a socios, familiares, deportistas y público, desde el año 1902 (6 de mayo).
El acceso puede ser desde el muelle del Puerto de Asunción y los socios al día tendrán acceso gratuito.
El público en general podrá acceder a las instalaciones por el cruce de lancha, que tiene un costo de G. 20.000.
La organización anuncia una cantina con productos típicos, aprovechando el mes de San Juan y se espera masiva afluencia para apreciar autos y motos que marcaron época por las calles de todo el mundo.