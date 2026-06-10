Simmons:"Nunca había ganado una carrera al esprint"

"Después del Tour de Francia, ésta es la carrera por etapas más importante del año. Venir aquí y ganar una etapa es algo realmente especial, sobre todo porque hacía un año que no alzaba los brazos en señal de victoria", señaló Simmons en meta.

El campeón nacional de Estados Unidos, nacido en Durango hace 25 años, llegó a la prueba que sirve de ensayo para el Tour con la idea de ganar una etapa, pero los planes quedaron aparcados por la crono por equipo. Un día después, cumplió su sueño.

"Estamos viviendo las seis semanas más importantes de la temporada, así que tener la confirmación de que estoy en plena forma es muy tranquilizador. Hace dos días ya pensaba que podía ganar la etapa, pero teníamos que reservar fuerzas para la contrarreloj por equipos. Hoy quería rematar la faena", comentó. Una victoria que salió de la fuga del día, y que prosperó por apenas 4 segundos, ya que el pelotón estuvo a punto de echar por tierra la ilusión de los 10 protagonistas de la fuga,

"Me preocupó un poco que solo nos dieran dos minutos de ventaja. Esperaba algo más, pero al final me salió bien. La escapada tuvo que rodar a toda velocidad de principio a fin, sin poder bajar el ritmo ni jugar al gato y al ratón".

"¡En realidad, nunca había ganado una carrera de velocidad en toda mi carrera!", concluyó.