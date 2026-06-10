Sports Summit Madrid crece como puente con Latinoamérica con más superficie y ponentes

Para esta segunda edición, el evento duplica su superficie, pasando a un pabellón de 16.200 metros cuadrados, 6.400 metros más que el pasado año, lo que se ha llevado a cabo debido al incremento en la demanda de participación tanto por parte de empresas nacionales e internacionales como de nuevos verticales vinculados a la industria del deporte que buscan participar.

La primera edición contó con 300 marcas representadas y más de 8.600 visitantes, una cifra que este año se doblará en cuanto a entidades presentes aspirando a llegar a los once mil asistentes, según dijo durante la presentación celebrada en la sede de la Agencia EFE en Madrid Pepe Ortiz, director general de la MADCUP.

"Hacemos esta nueva edición con más ilusión que la primera. El año pasado la industria respondió porque se ve que este evento sirve para generar sinergias y negocio y ver lo que hace bien cada una de las entidades en sus disciplinas deportivas. Ahora entramos en una fase de consolidación con un crecimiento del 55 % en la parte expositiva y el doble de marcas presentes", señaló.

El Sports Summit estará dividido en tres zonas. Una parte expositiva, otra denominada SSM Arena para que el deporte se pueda sentir con exhibiciones y nuevas secciones de deportes emergentes y una tercera de congreso con ponentes nacionales e internacionales de las principales organizaciones mundiales como la NBA, la NFL, LaLiga o la Fórmula Uno.

En el programa de las dos jornadas también habrá espacio para el deporte base, ya que, según Pepe Ortiz, genera unas cifras importantes como valor añadido con el turismo deportivo. "Hay un porcentaje muy alto que viene por primera vez a Madrid y el perfil es un turismo familiar y de calidad".

El uruguayo Sebastián Lateulade, CEO de Sports Summit, apuntó que esta feria se ha convertido en el "FITUR del deporte y se ha consolidado con la mirada puesta a nivel internacional y de Latinoamérica".

"Esto se demuestra con el hecho de que altas autoridades de América Latina deciden venir a Madrid con grandes delegaciones y que grandes organizadores desvelen aquí sus planes de futuro. El año pasado decidió la NBA presentar su estrategia y este año tenemos la Fórmula Uno. Madrid es puerta de entrada para Latinoamérica culturalmente y así lo hacemos como estrategia de organización", apuntó.

Lautelade puso el ejemplo de Madrid como epicentro internacional de grandes eventos con el partido de la NFL que se disputó en noviembre de 2025 en el Santiago Bernabéu.

"La NFL generó un impacto aproximado de 150 millones de euros y eso lo genera Madrid y las condiciones del sector público. En ese sentido hay que destacar la alta participación del sector público con poder de decisión y la representatividad sectorial de los deportes. Es el activo más importante que tiene el evento, el de que esté tanto LaLiga como deportes emergentes", manifestó.

Gorka Rubio, director de patrocinios de MADCUP, destacó que "el deporte la suerte que tiene es que no es sólo exposición sino que también tiene una parte de disfrute"; mientras que María Benzal, directora de Relaciones Institucionales y Comercial de MADCUP, destacó la importancia del evento como antesala del gran torneo de fútbol base que se celebrará en Madrid nada más terminar el Sports Summit.