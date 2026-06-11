Baudin:"Hay posibilidades de conservar el maillot amarrillo en la montaña"

"Espero tener piernas de fuego mañana para defender este maillot! Además, correré en casa. Pasaremos por Albertville y conozco bien la meta en Crest-Voland. Habrá mucha gente animándome a lo largo de la carretera y lo daré todo. La subida final no es muy larga, menos de veinte minutos. Es el tipo de esfuerzo que me gusta", dijo Baudin al final de la quinta etapa.
Baudin se muestra optimista ante la primera etapa de montaña, en la que cree que no habrá grandes diferencias entre los favoritos.
"Tendré que sufrir y ver qué pasa. Si mis piernas responden bien, hay posibilidades de que pueda conservar el maillot. Creo que mañana no habrá grandes diferencias entre los favoritos, pero sí que empezará la lucha por la clasificación general", concluyó.