Definidas las series para el Campeonato Nacional Femenino de fútbol de salón, que arranca el 22 de junio en Bella Vista Sur

Bella Vista Sur es la ciudad escogida para las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón, donde 8 seleccionados se darán cita desde el lunes 22 de los corrientes.

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La jornada inaugural será desde las 17:30, y el acto protocolar se realizará luego de los dos primeros partidos.

En cuanto a los seleccionados, los mismos se encuentran divididos en dos series:

Serie A: Limpio, Benjamín Aceval, Lambaré y Santa Rosa del Aguaray;

Serie B: Bella Vista Sur, Pastoreo, Cerrito y Horqueta.

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* Calendario de juegos. Esta es la programación de la primera etapa, grupal, del certamen:

Primera fecha - Lunes 22 de junio, a partir de las 17:30

Cerrito vs. Horqueta (Serie B)

Lambaré vs. Sta. Rosa del Aguaray (Serie A)

Acto inaugural desde las 20:30

Bella Vista Sur vs. Pastoreo (B)

Limpio vs. Benjamín Aceval (A)

Segunda fecha - Martes 23 de junio

Benjamín Aceval vs. Lambaré

Pastoreo vs. Cerrito

Bella Vista Sur vs. Horqueta

Limpio vs. Sta. Rosa del Aguaray

Tercera fecha - Miércoles 24 de junio

Lambaré vs. Limpio

Sta. Rosa del Aguaray vs. Benjamín Aceval

Bella Vista Sur vs. Cerrito

Horqueta vs. Pastoreo

Clasificarán los dos primeros de cada serie y se cruzarán entre el 1° y 2° de cada serie, en partidos que se disputarán el jueves 25 de junio.

La final será el viernes 26 de junio, así como el cotejo por el tercer puesto.