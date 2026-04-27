El Nacional Femenino 2026 de fútbol de salón se hará en Bella Vista Sur

Las féminas tendrán su Campeonato Nacional de salonismo cuya fase final se celebrará en la ciudad de Bella Vista Sur, Departamento de Itapúa.
Lea mas: Dos mundiales de fútbol de salón en nuestro país
Los mejores equipos del país en la rama femenina podrán tomar curso de la gran fiesta que cada temporada representan los certámenes nacionales.
Una vez que la FPFS tenga la lista de las selecciones participantes se realizará el correspondiente sorteo de la etapa clasificatoria.
Defenderán el cetro las chicas de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón, que en la temporada pasada conquistaron el cetro en el Nacional “Remansito 2025″.
Hablando de gran fiesta, el último certamen nacional que vivieron los amantes del salonismo fue en la rama masculina, el denominado “Departamento de Caaguazú 2026″, donde se coronó el cuadro anfitrión, que conquistó su tercer cetro.