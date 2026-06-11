Ni la lluvia interrumpe los festejos en México tras triunfo en primer partido del Mundial

Con los ánimos por las nubes tras la finalización del partido, el emblemático Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, se convirtió en el centro de los festejos de muchos mexicanos, quienes se echaron a la calle después de que la selección lograra los primeros tres puntos de la Copa del Mundo.

La celebración era doble, pues México logró romper una maldición que le perseguía: nunca había logrado una victoria en el partido inaugural en los siete intentos anteriores.

"Sí se pudo, sí se pudo" fue el grito más escuchado en un festejo marcado por la euforia mundialista, que no se apagó ni tan siquiera ante la fuerte lluvia que azotó a la capital mexicana en plena temporada de tormentas.

"Es algo que no esperas que pase. Y el poder compartir este sentimiento con toda la gente es algo muy especial. La verdad es que somos muy apasionados, y creo que el fútbol de una u otra forma nos une a todos como nación", señaló a EFE Álvaro Maldonado, de 27 años, ataviado con la camiseta verde de la selección.

Este joven vio el partido en un bar cercano, pero acudió a la celebración tras el pitido final porque "no podría estar más feliz de que el Mundial sea en nuestro país".

Humo verde y rojo, colores de la bandera nacional, acompañaba la música y los cánticos de los centenares de aficionados de todas las edades, ilusionados con el desempeño de la selección de Javier Aguirre.

"Siempre vivimos la ilusión de llegar al quinto partido. Y creo que este año es el año y va a ser nuestra primera Copa del Mundo", sentenció Maldonado.

Ese optimismo es compartido por María Concepción Hernández, quien destacó a EFE que los habitantes de Ciudad de México "somos muy alegres" y "nada nos impide" celebrar en la calle.

"No nos detiene ni la lluvia (...) Los mexicanos somos muy alegres y damos todo por nuestro país", afirmó.

En medio del ambiente de emoción, Hernández reivindicó el carácter "humilde" de los mexicanos y sostuvo que ve a la selección "más para arriba y a lo mejor nos quedamos con la copa".

"Cómo la selección dio todo lo que tenía que dar. Podía llegar a más, pero con esto seguimos adelante y no vamos a parar", concluyó.

México venció a Sudáfrica gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un partido que dominaron durante los 90 minutos.

La selección mexicana continuará su andadura en esta Copa del Mundo el próximo jueves, cuando se enfrentará a Corea del Sur en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco (oeste).