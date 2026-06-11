NBA: Los Knicks acarician el título tras la mayor remontada de la historia

El alero OG Anunoby fue el héroe de la mayor remontada de la historia de las Finales al palmear a canasta un triple fallado por Jalen Brunson a 1,2 segundos del final.

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Los 20.000 aficionados del Madison Square Garden entraron en delirio, incluidas celebridades como Taylor Swift, con un triunfo que pone a los Knicks 3-1 por delante en el global de la eliminatoria.

“Debe haber sido el tiro más emblemático de la historia del básquet de Nueva York”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown, sobre la jugada de Anunoby.

“Todos estamos emocionados, yo también, pero ahora mismo solo estamos centrados en el próximo partido”, afirmó el siempre imperturbable Anunoby, autor de 33 puntos.

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“Somos un equipo resistente. Hemos pasado por muchas cosas y remontado en numerosas ocasiones”, recordó. “Solo hay que aguantar, capear el temporal sin desanimarse ni frustrarse demasiado (...) Es un partido de 48 minutos y hay que jugar hasta el final” .

La anterior mayor remontada en las Finales fue de 24 puntos a cargo de los Celtics ante los Lakers en 2008.

“No puedo explicarlo”

Tras la gesta, los Knicks disponen de tres oportunidades para acabar con medio siglo de interminables frustraciones, comenzando por el quinto asalto que se disputará este sábado en San Antonio, a las 21:30, hora paraguaya.

Los Spurs de Wembanyama, que logró 24 puntos y 13 rebotes, no encontraron explicaciones al hoyo en el que se hundieron cuando dominaban por 81-52 después de una primera mitad también de récord.

Los texanos se habían ido al vestuario con 27 puntos de diferencia, la mayor al descanso para un equipo visitante en las Finales, tras un récord de 14 triples anotados. “Ahora mismo no puedo explicarlo realmente. No lo sé”, dijo Wembanyama al ser preguntado por los motivos de la debacle. “Creo que fue cuestión de ejecución, de una especie de avaricia. Claramente no fuimos el equipo con más hambre en la segunda mitad”.

29 puntos de ventaja

Hasta su mágica reacción, los Knicks estaban viviendo una semana de pesadilla en Nueva York, donde las emociones están al máximo nivel después de 14 años sin que ninguno de sus equipos triunfe en las grandes ligas norteamericanas.

Tras ganar los dos primeros asaltos en San Antonio, los Knicks dejaron escapar el lunes una imbatibilidad de 13 partidos en una noche de alta tensión dentro y fuera del Madison, con seguidores de los Spurs agredidos en las calles y varias decenas de detenidos.

La temperatura se redujo al inicio del juego del miércoles. En lugar del presidente Donald Trump, abucheado sonoramente el lunes, la invitada de excepción fue Taylor Swift, recibida con aplausos. La cantante le trajo más fortuna al equipo que Trump pero sólo después de una primera mitad catastrófica de los Knicks.

Wembanyama impuso su ley en las pinturas y Devin Vassell (18 puntos), De’Aaron Fox (18) y el novato Dylan Harper (21) acribillaron desde la larga distancia. Los locales escucharon algunos silbidos de la grada en su camino al vestuario y a su regreso apretaron los dientes para evitar una completa humillación.

Taylor Swift, talismán en el Madison

La ventaja de los Spurs estaba al borde de los 30 puntos cuando Wembanyama cometió una falta flagrante sobre Towns, con las que suma tres en estos playoffs y quedó a una de recibir un partido de suspensión.

La acción prendió la mecha de la remontada. Liderados por Jalen Brunson, autor de 36 puntos, y con el puertorriqueño José Alvarado de revulsivo, los Knicks recortaron terreno a una velocidad vertiginosa hasta hacer saltar de emoción a Taylor Swift en la primera fila.

Los locales tomaron el mando del marcador por primera vez a 1 minuto y 22 segundos del final, cuando ya brincaban todas las celebridades, desde Timothee Chalamet a Larry David.

Con los Spurs un punto arriba, Anunoby se agrandó en las dos acciones decisivas, colocando primero un tapón monumental en contraataque a De’Aaron Fox.

En la siguiente posesión Brunson falló un triple tapado por Wembanyama y Anunoby se elevó sobre el resto de jugadores visitantes para alcanzar el rebote y sellar un triunfo que puede dejar noqueados a los Spurs. “Creo que esto va a ir por uno de dos caminos, uno malo o uno bueno”, auguró Wembanyama. “El malo sería rendirse y el bueno salir fortalecido de esto, estar más unidos. Sé que esto es lo que vamos a hacer”.