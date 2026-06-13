Oscar Onley y Joao Almeida no tomarán la salida de la séptima etapa

Onley (Kelso, 23 años) se despide de sus aspiraciones de podio, lugar que ocupó como tercero hasta la etapa del pasado jueves. La caída que le obliga a la retirada le produjo varias lesiones, entre ellas la dislocación del hombro.

El joven ciclista británico, cuarto clasificado en el Tour de Francia 2025, perdió el control de la bicicleta en un descenso y cayó por un desnivel, en cuyo fondo fue atendido por las asistencias de la carrera.

A pesar de la caída, Onley terminó la etapa en la meta de Crest Voland en el puesto 127, a media hora del ganador, el belga Maxim Van Gils. Posteriormente fue atendido en un hospital de Albertville, donde se revelaron las lesiones que le impiden tomar hoy la salida.

Joshua Tarling, compañero y compatriota de Onley, tampoco tomará la salida, ya que hubo de retirarse en el trascurso de la sexta etapa por otra caída.

En la jornada de hoy se producen más bajas, como la del portugués Joao Almeida, quien terminó la sexta etapa en dificultades, puesto 102 a más de 22 minutos del vencedor. Tampoco saldrán el alemán Buchmann y el francés Rouland (Cofidis), los italianos Marco Frigo (NSN) y Nicola Conci (Astana) ni los noruegos del Visma Per Strand Hagenes y Jorgen Nordhagen.