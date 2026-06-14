Luque Handball acapara tres títulos en masculino y Villa Elisa celebra un cetro en el Apertura Metropolitano

Las finales del Apertura Metropolitano Masculino se disputaron en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH), con la consagración de Luque Handball en tres categorías y Villa Elisa en la cuarta.

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Luque se esfuerza para gritar ante La Victoria en Primera

La escuadra luqueña revalidó el cetro en la principal categoría, derrotando a la siempre complicada escuadra villahayense, que siempre presenta batalla hasta instancias decisivas.

La azul y oro se impuso por 33-31 al Club La Victoria, para prolongar su reinado en la máxima categoría, en este caso contra los chaqueños.

Los juveniles de Luque se imponen a Mariano

En el partido mas parejo de todos, Luque le ganó por la mínima a Mariano Roque Alonso, en la final de los Sub 18. Los júniors luqueños ganaron 29-28, sudando hasta los últimos segundos contra los guapos roquealonseños.

Cadetes luqueños ganan a guapa Villa Elisa

Luque también conquisto el título en Sub 16, derrotando en la final a Villa Elisa, por 30-26, iniciando el festejo sabatino para La República.

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Villa Elisa en Sub 14 derrota a Triunfo

Los villaelisenses, que tienen una excelente escuela de balonmano, recibieron el merecido premio al doblegar en la final a Triunfo Handball, otra traticional escuela, por el score de 28 goles contra 21.