Polideportivo
14 de junio de 2026 a la - 14:07

Luque Handball acapara tres títulos en masculino y Villa Elisa celebra un cetro en el Apertura Metropolitano

Luque Handball múltiple campeón de la Primera del balonmano metropolitano conquistó el Apertura, derrotando con lo justo a La Victoria.
Luque Handball múltiple campeón de la Primera del balonmano metropolitano conquistó el Apertura, derrotando con lo justo a La Victoria.

Luque Handball se consagró campeón del Torneo Metropolitano Superliga Masculina 2026, al derrotar este sábado a La Victoria. Los luqueños también celebraron en Júnior y Sub 16, mientras en Sub 14 festejó Villa Elisa Handball.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Las finales del Apertura Metropolitano Masculino se disputaron en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH), con la consagración de Luque Handball en tres categorías y Villa Elisa en la cuarta.

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Luque se esfuerza para gritar ante La Victoria en Primera

La escuadra luqueña revalidó el cetro en la principal categoría, derrotando a la siempre complicada escuadra villahayense, que siempre presenta batalla hasta instancias decisivas.

La azul y oro se impuso por 33-31 al Club La Victoria, para prolongar su reinado en la máxima categoría, en este caso contra los chaqueños.

Los juveniles de Luque se imponen a Mariano

En el partido mas parejo de todos, Luque le ganó por la mínima a Mariano Roque Alonso, en la final de los Sub 18. Los júniors luqueños ganaron 29-28, sudando hasta los últimos segundos contra los guapos roquealonseños.

Nadyr Figueredo titular de la CPH y Martín Duarte Leite, secretario, entregan el trofeo al capitán luqueño Júnior, tras obtener el Apertura'26.
Nadyr Figueredo titular de la CPH y Martín Duarte Leite, secretario, entregan el trofeo al capitán luqueño Júnior, tras obtener el Apertura'26.

Cadetes luqueños ganan a guapa Villa Elisa

Luque también conquisto el título en Sub 16, derrotando en la final a Villa Elisa, por 30-26, iniciando el festejo sabatino para La República.

Los cadetes de Luque Handball también se sumaron a sus mayores en la obtención del título del Apertura'26.
Los cadetes de Luque Handball también se sumaron a sus mayores en la obtención del título del Apertura'26.

Villa Elisa en Sub 14 derrota a Triunfo

Los villaelisenses, que tienen una excelente escuela de balonmano, recibieron el merecido premio al doblegar en la final a Triunfo Handball, otra traticional escuela, por el score de 28 goles contra 21.

Los Sub14 de Villa Elisa, felices con el cetro de la categoría en el primer metropolitano de la temporada.
Los Sub14 de Villa Elisa, felices con el cetro de la categoría en el primer metropolitano de la temporada.