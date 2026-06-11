Polideportivo
11 de junio de 2026 a la - 18:39

Las semifinales del Apertura Metropolitano Superliga Masculina de hándbol se disputarán este sábado

El tradicional team de La Victoria estará presente en semifinales de la Superliga Masculina, con sus planteles en las categorías Sub 16 y Primera.
El tradicional team de La Victoria estará presente en semifinales de la Superliga Masculina, con sus planteles en las categorías Sub 16 y Primera.Gentileza

El polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH) es el escenario de las semifinales del Torneo Apertura Metropolitano Superliga Masculina, que se disputarán este sábado, en cuatro categorías.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Ocho partidos se prevén para este sábado en el polideportivo de la CPH, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a partir de las 11:00 de ese día feriado.

Los partidos de balonmano corresponden a las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga Masculina.

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Las semifinales se jugarán en las categorías Sub 14, Sub 16, Junior (Sub 18) y Primera, en la rama varonil.

El programa de juegos del hándbol. es el siguiente:

11:00 Luque vs. Triunfo - Sub 14

12:00 Villa Elisa vs. Mariano Roque Alonso - Sub 14

13:00 Luque vs. Triunfo - Sub 16

14:00 Villa Elisa vs. La Victoria - Sub 16

15:00 Luque vs. Triunfo - Junior (Sub 18)

16:30 Afemec vs. Mariano Roque Alonso - Junior (Sub 18)

18:00 La Victoria vs. Villa Elisa - Primera

10:30 Luque vs. Afemec - Primera

El precio de las entradas es de G. 15.000, en general.