Las semifinales del Apertura Metropolitano Superliga Masculina de hándbol se disputarán este sábado

Ocho partidos se prevén para este sábado en el polideportivo de la CPH, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a partir de las 11:00 de ese día feriado.
Los partidos de balonmano corresponden a las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga Masculina.
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Las semifinales se jugarán en las categorías Sub 14, Sub 16, Junior (Sub 18) y Primera, en la rama varonil.
El programa de juegos del hándbol. es el siguiente:
11:00 Luque vs. Triunfo - Sub 14
12:00 Villa Elisa vs. Mariano Roque Alonso - Sub 14
13:00 Luque vs. Triunfo - Sub 16
14:00 Villa Elisa vs. La Victoria - Sub 16
15:00 Luque vs. Triunfo - Junior (Sub 18)
16:30 Afemec vs. Mariano Roque Alonso - Junior (Sub 18)
18:00 La Victoria vs. Villa Elisa - Primera
10:30 Luque vs. Afemec - Primera
El precio de las entradas es de G. 15.000, en general.