Paula Blasi conquista el Tour de los Pirineos y Jansen gana la última etapa

Blasi (Esplugues de Llobregat, 23 años) firmó su novena victoria profesional y la quinta de una temporada de consagración para la catalana, en la que ha ganado una gran clásica como la Amstel Gold Race y una grande como la Vuelta a España.

La campeona de Europa y bronce Mundial sub'23 protegió en la última etapa el maillot amarillo que se enfundó la víspera después de una exhibición inolvidable en el Tourmalet, desde donde firmó una escapada en solitario hasta la meta de Bagneres de Bigorre.

La jornada tuvo una interesante escapada de 10 corredoras, en la que entró la ciclista del Laboral Kutxa Fundación Euskadi Irati Aranguren, una iniciativa temprana nada peligrosa para la líder Paula Blasi, pues la mejor clasificada era la francesa Mahé a 5.15 minutos. No obstante, el UAE se ocupó de que la diferencia no se apartase mucho de los 2-3 minutos.

La etapa se empezó a resolver a 5 km de meta, en la Cota de Merce, subida de apenas 600 metros, pero con rampas de hasta el 16 por ciento. La francesa Curinier y la neerlandesa Jansen se marcharon del grupo de 10 y abrieron hueco.

Ambas llegaron a la recta de meta, donde Jansen fue muy superior a su rival francesa. La ganadora marcó un registro de 3h.10.05, a una media de 36, km/hora. El pelotón llegó disgregado con Paula Blasi a buen recaudo, de amarillo y de nuevo con la sonrisa del éxito dibujada en su rostro.

Blasi sucede en el palmarés a otra española, Usoa Ostolaza, vencedora de las dos ediciones anteriores.