El Barça, el club de las 50 Copas de Europa

La última es la decimotercera de la sección de balonmano, la más laureada después de la de hockey patines (22). De esas trece, Antonio Carlos Ortega, el actual entrenador del equipo catalán, es protagonista de nueve: seis como jugador de aquel mítico 'dream team' y tres al frente del actual equipo.

Más mérito si cabe ha tenido la conquista de la última 'Champions', lograda ante el Füchse Berlín y disputada en Alemania ante más de 20.000 espectadores, en un Lanxess Arena mayoritariamente en contra, con sólo 500 aficionados del Barça.

Además la consiguió frente al actual equipo de Mathias Gidsel, el mejor jugador del mundo en estos momentos, un Füchse Berlín que el año próximo añadirá más calidad a su plantilla con el fichaje del barcelonista Dika Mem.

La primera Copa de Europa del Barça la consiguió el 7 de julio de 1973. Fue frente al Sporting Club de Lisboa, en una final a doble partido (5-3 y 7-7).

El hockey patines azulgrana ha levantado 22 Copas de Europa y el balonmano, trece. Las otras quince se reparten de la siguiente manera: el primer equipo masculino de fútbol tiene cinco en sus vitrinas, el femenino de fútbol y el equipo de fútbol sala, cuatro; mientras que el baloncesto ha levantado dos en su historia.

Según un estudio del estadístico David Fernández (@EldrickISB), según su alías en X, la entidad con más Copas de Europa de la historia (con datos a junio de 2024), es el CSKA de Moscú, con 86.