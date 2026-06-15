Maurizio Sarri, nuevo entrenador del Atalanta

Sarri, que firmó para las tres próximas temporadas, cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos, con más de 800 partidos dirigidos.

En su palmarés, recordó el club, figuran una Liga Europa conquistada con el Chelsea en la temporada 2018-2019 y un título de la Serie A logrado con el Juventus en la campaña 2019-2020.

El entrenador italiano, de 67 años, llega al Atalanta después de su etapa en el Lazio, al que condujo a la final de la Copa Italia esta temporada y con el que también logró un subcampeonato liguero en el curso 2022-2023 y la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones en la temporada 2023-2024.

Tras sus pasos por clubes como Sansovino y Empoli, Sarri brilló al frente del Nápoles, en el que estableció durante tres temporadas consecutivas el récord de puntos del equipo, con un máximo de 91 en la campaña 2017-2018, una marca que aún permanece vigente.

Posteriormente dirigió al Chelsea, con el que conquistó la Liga Europa tras imponerse al Arsenal, y al Juventus, con el que se proclamó campeón del 'Scudetto'.

Sarri fue distinguido, entre otros reconocimientos, con el Banquillo de Oro de la temporada 2015-2016 y el Banquillo de Plata de la campaña 2013-2014.

En el comunicado, 'la Dea' dio la bienvenida al técnico italiano y destacó una "una trayectoria marcada por una propuesta de juego definida y una fuerte identidad transmitida a sus equipos".

El napolitano hereda el banquillo de Palladino, quien asumió el cargo a mitad de temporada en un momento complicado para el equipo y logró mejorar su rendimiento, así como asegurar la clasificación para la Liga Conferencia.