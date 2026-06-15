Pisos turísticos en México, entre las expectativas por el Mundial y las críticas vecinales

Esa doble realidad se produce en un país que espera que la Copa del Mundo, que arrancó el 11 de junio, atraiga a más de 5,5 millones de turistas los meses de junio y julio a México.

Desde este sector, Sean Cázares, director general de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur), afirma a EFE este lunes que confían en que el torneo suponga una fuente económica "muy importante" para su mercado, que a su juicio experimentará una mayor tasa de ocupación "conforme vaya avanzando el Mundial".

"En fases eliminatorias estamos seguros de que se va a ver un incremento muy importante en esa demanda", señala Cázares.

Por ello, se muestra "optimista" sobre el impacto del Mundial al vaticinar un "balance positivo" de este año en el sector, que solo en la capital mexicana cuenta con más de 23.000 pisos turísticos según diversas estimaciones.

Ese optimismo es compartido por el director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, quien en una entrevista con EFE a finales de mayo dijo que la cita deportiva será el "mayor evento de la historia" para la plataforma de alquiler vacacional.

No obstante, otras voces como la de Ángel Torres, presidente de la organización Todos Somos Anfitriones, advierten que el peso del Mundial se ha "sobredimensionado" y las expectativas están "infladas", por lo que no habrá "ningún beneficio récord" para un sector que enfrenta "incertidumbre total" por el marco regulatorio.

Del otro lado, vecinos como Sergio Juaricua denuncian que, en muchos barrios emblemáticos de Ciudad de México, la acogida de la Copa del Mundo ha agravado la crisis de vivienda al aumentar los "desplazamientos forzados" de habitantes y el cierre de negocios tradicionales por otros servicios destinados al turista extranjero.

Este activista contra la gentrificación pone de ejemplo la capitalina Colonia (barrio) Juárez, lugar donde reside y en la que, asegura, el 35 % de viviendas disponibles pertenecen a plataformas de alquiler vacacional.

"En un lapso de 10 años la Colonia Juárez (8.500 habitantes) desplazó al 40 % de su población y perdió el 90 % de su comercio local", señala al mencionar una realidad que atribuye en gran parte a la proliferación de los pisos turísticos por el Mundial.

Juaricua critica que las autoridades de la capital mexicana "prefirieron potenciar" ese modelo de negocio en el marco del torneo de selecciones, un evento en el que destaca que "los grandes perdedores son los ciudadanos".

"Es una locura que una fiesta futbolera represente la suspensión de nuestros derechos como ciudadanos", lamenta.

En su opinión, barrios como el suyo se han convertido en "parques temáticos" para el turista que "han perdido la identidad tradicional".

Entre las consecuencias, menciona que ha habido edificios enteros comprados por fondos de inversión, expulsiones de población originaria "por la fuerza" o cierre de taquerías para habilitar negocios "más exclusivos" orientados al turista.

En un recorrido con EFE, el activista muestra muchas viviendas que se han reconvertido en negocios turísticos como apartamentos y hoteles de lujo, y que antes eran lugares residenciales o restaurantes de barrio.

"Lo que tenemos hoy es un comercio de alta gama, que es un comercio de exclusión social", concluye sobre un proceso en el que, a su juicio, se produce gracias a la "colaboración" de las autoridades judiciales.