Pogacar, "fuerte y motivado" ante su debut en la Vuelta a Suiza

Pogacar será el líder del UAE que tratará de renovar para el equipo el titulo que logró el portugués Joao Almeida en 2025 y que un año antes se apuntó el británico Adam Yates.

"El entrenamiento ha ido muy bien, tanto a nivel individual como en equipo, y llego al Tour de Suiza sintiéndome fuerte y motivado. Es la primera vez que compito aquí, lo que lo hace aún más emocionante", declaró Pogacar.

Tras imponerse en el Tour de Romandía, Pogacar hizo un periodo de entrenamiento en altitud en Sierra Nevada, cuyos efectos pondrá a prueba en la última prueba antes de afrontar un Tour de Francia especial, en el que aspira al quinto título.

"Hemos realizado un buen bloque de entrenamiento en altitud durante las últimas semanas, y después de ver a nuestros compañeros competir y obtener buenos resultados en otras carreras, estamos deseando ponernos nuestros dorsales y poner en práctica todo ese trabajo", señala.

Con cuatro victorias de etapa en el camino, el triunfo de Pogacar en el Tour de Romandía marcó su quinto título en las "siete grandes" vueltas por etapas. Estas carreras de una semana son las más prestigiosas fuera de las Grandes Vueltas, y al ciclista de 27 años sólo le faltan el Tour de Suiza y el Itzulia País Vasco para completar la colección.

Sin embargo, no habrá lugar para la complacencia con vistas los próximos cinco días de competición, ya que el Tour de Suiza suele atraer a una lista de participantes de primer nivel en anticipación al Tour de Francia. Para aumentar la dificultad de la carrera, el recorrido suele ser montañoso, y la edición de este año presenta un formato ligeramente diferente.

El Tour de Suiza de este año, que pasa de ocho a cinco etapas, se ha acortado para que la carrera masculina coincida con la femenina. Para mayor comodidad de los espectadores y de los organizadores, cada etapa comenzará y terminará en el mismo pueblo o ciudad.

Pogacar estará acompañado en Suiza por Felix Grobschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Domen Novak, Nils Politt y Tim Wellens.