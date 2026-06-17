Más de 150 deportistas, la mitad mujeres y 60 medallas, el reto del CPE para Brisbane 2032

Susana Gaytán, directora adjunta de marketing, comunicación y patrocinios del CPE, declaró que este Plan Estratégico hasta 2032 "nace en un momento de madurez deportiva que permite mirar al futuro con ambición".

"Buscamos alcanzar la excelencia deportiva, pero la queremos construir desde la inclusión social, sin olvidarnos de la base. En Brisbane 2032 queremos conseguir un número de medallas cercano a las sesenta, con más de 150 deportistas y llegar al cincuenta por ciento de mujeres. Todo sin olvidar que hay que apostar por el deporte base y la inclusión", confesó.

El Plan Estratégico se basa en pilares como la excelencia deportiva, la inclusión social, la visibilidad y el alcance y la sostenibilidad de un modelo operativo y colaboración.

"La excelencia deportiva entendida como las medallas o los oros no llega sin un trabajo construido desde la base. Queremos dotar a los deportistas en el Plan ADOP con los mejores recursos. Hemos analizado el cómo y el cuándo para detectar el talento. Es construir un sistema para descubrir y acompañar y en ese sentido también están las empresas, a las que les aseguramos que por cada euro que invierno recuperan tres", admitió.

En esa línea habló Fernando Riaño, miembro directivo del Comité Paralímpico Internacional, que aseguró que hacer crecer la base es uno de los retos del movimiento de deporte de personas con discapacidad.

"El deporte paralímpico ya no es menor de edad, es un elemento reputacional evidente, y hay un retorno que no admite discusión para las empresas. Pero la mejora pasa por tener también unas buenas estructuras. Unicamente el 18% de las instalaciones en España son accesibles y es una barrera que tenemos que ir derribando. Sin esa colaboración y esas alianzas no se mejorará la situación", comentó Riaño.

"Si miramos hacía adelante nos encontramos con grandes retos y algunos coinciden también con los del deporte de personas sin discapacidad. Hay que mirar de dónde venimos porque creo que lo mejor está por llegar. Seguimos pensando que la mejor inversión es que un niño con discapacidad haga deporte. Las medallas son una parte pero todo empieza con un niño que empieza a practicar deporte y eso es una barrera. Por eso hacer crecer la base es un reto. Para eso hacen falta recursos, que son básicos e imprescindibles", señaló.

Como ejemplo de países que están trabajando bien para hacer crecer el deporte paralímpico, según declaró, están España, China, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Brasil, Ucrania o Uzbekistán.