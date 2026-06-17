Rebeca Andrade se clasifica para la final de salto en su regreso a las competiciones

Andrade, considerada una de las mejores gimnastas latinoamericanas de la historia con seis medallas olímpicas, brilló en la ronda clasificatoria para la prueba de salto, la única a la que se presentaba.

La gimnasta de 27 años obtuvo la mayor nota, 14,533, y pasó en primer lugar a la final del domingo.

Con su actuación, además, ayudó a Brasil a conquistar la plata por equipos y a asegurarse un lugar en el Mundial de Róterdam.

Andrade no compitió en los otros tres aparatos, por haber regresado hace pocos meses a los entrenamientos después de una pausa sabática de casi dos años.

La medallista olímpica estadounidense Hezly Rivera, otra de las favoritas para subir al podio junto a Andrade, se retiró este miércoles de los Panamericanos por una lesión.

En los Juegos Olímpicos de París, la brasileña conquistó un oro en suelo frente a la estadounidense Simone Biles, su gran rival, además de dos platas en la categoría general individual y en suelo y un bronce por equipos.

Cuatro años antes, en Tokio 2020, consiguió un oro en salto y una plata en la individual general.