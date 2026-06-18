Cristian Chivu renueva con el Inter hasta 2028

El entrenador extendió el contrato inicialmente previsto para el 2027 hasta el año 2028, que contempla una mejora salarial.

"2028. Nuestra guía ya está en su sitio", anunció el club en redes sociales junto a una imagen del entrenador, en la que aparecen de fondo todos los títulos que ganó de jugador y como técnico.

El rumano inició su trayectoria en los banquillos en la cantera interista antes de dar el salto a la élite en el Parma, donde en febrero de 2025 logró asegurar la permanencia en la Serie A.

Posteriormente, en junio de 2025, el Inter anunció su incorporación como entrenador del primer equipo, tras la salida de Simone Inzaghi.

Su primera experiencia al frente del conjunto milanés estuvo marcada por la conquista de la Serie A, en una campaña en la que Chivu fue el arquitecto del éxito y una pieza clave en la reconstrucción del equipo, con el argentino Lautaro Martínez o el francés Marcus Thuram como jugadores fundamentales en su pizarra.

Chivu se convirtió en el primer entrenador no italiano desde 2010 en ganar la Serie A con el Inter y uno de los pocos en lograrlo en su primera temporada completa al frente del banquillo 'nerazzurro'.

Como futbolista, estuvo muy vinculado al Inter, cuya camiseta defendió entre 2007 y 2013, etapa en la que ganó tres ligas, dos Copas de Italia, dos Supercopas y la Liga de Campeones de 2010, además de haber militado previamente en el Ajax y el Roma.