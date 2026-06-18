Polideportivo
18 de junio de 2026 a la - 17:20

El Olimpia Milán gana la liga tras vencer al Reyer Venezia y completa el triplete

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Roma, 18 jun (EFE).- El Olimpia Milán conquistó este jueves la liga italiana de baloncesto al imponerse en el cuarto partido de la de la serie final al Reyer Venezia por 72-86, sumando así su 32º título y el primer triplete de su historia, tras añadir a este éxito la Supercopa y la Copa de Italia.

Por EFE

El conjunto milanés, dirigido Giuseppe Poeta, impuso su jerarquía en un Palasport Taliercio de Venecia abarrotado, donde mostró una gran defensa y acierto ante la canasta que impidieron una eventual remontada del equipo local, que no pudo repetir la hazaña del tercer encuentro (109-97).

La primera parte fue muy equilibrada, y el conjunto veneciano se marchó al final del primer cuarto con un punto de ventaja, si bien el equipo dirigido por "Peppe" Poeta cerró al descanso por delante (40-45).

Tras el paso por vestuarios, el Olimpia Milán hizo valer su ventaja y, con un gran esfuerzo físico y buen juego, encaminó el partido hacia su trigésimo segundo 'Scudetto'.

Los estadounidenses Shavon Shields y Armoni Brooks, además del serbio Marko Guduric, fueron los protagonistas de la final.

El equipo de Poeta encarriló la final tras arrollar en los dos primeros partidos en su casa (100-80 y 92-79), pero el Reyer Venezia reaccionó en el tercer asalto (109-97) para recortar distancias (2-1) y aplazar el alirón lombardo.

El Olimpia Milán, tercero en la clasificación, pasó a la final tras derrotar al Brescia, segundo, en las semifinales. El Reyer Venezia, cuarto, hizo lo propio ante el Virtus Bolonia, líder, protagonizando una de las sorpresas del campeonato.

El club de Milán ratificó su hegemonía en el baloncesto italiano al reafirmarse como el equipo con más títulos de liga por delante de Virtus Bologna, que ocupa el segundo lugar con 17 trofeos, y completando el triplete.