El Olimpia Milán gana la liga tras vencer al Reyer Venezia y completa el triplete

El conjunto milanés, dirigido Giuseppe Poeta, impuso su jerarquía en un Palasport Taliercio de Venecia abarrotado, donde mostró una gran defensa y acierto ante la canasta que impidieron una eventual remontada del equipo local, que no pudo repetir la hazaña del tercer encuentro (109-97).

La primera parte fue muy equilibrada, y el conjunto veneciano se marchó al final del primer cuarto con un punto de ventaja, si bien el equipo dirigido por "Peppe" Poeta cerró al descanso por delante (40-45).

Tras el paso por vestuarios, el Olimpia Milán hizo valer su ventaja y, con un gran esfuerzo físico y buen juego, encaminó el partido hacia su trigésimo segundo 'Scudetto'.

Los estadounidenses Shavon Shields y Armoni Brooks, además del serbio Marko Guduric, fueron los protagonistas de la final.

El equipo de Poeta encarriló la final tras arrollar en los dos primeros partidos en su casa (100-80 y 92-79), pero el Reyer Venezia reaccionó en el tercer asalto (109-97) para recortar distancias (2-1) y aplazar el alirón lombardo.

El Olimpia Milán, tercero en la clasificación, pasó a la final tras derrotar al Brescia, segundo, en las semifinales. El Reyer Venezia, cuarto, hizo lo propio ante el Virtus Bolonia, líder, protagonizando una de las sorpresas del campeonato.

El club de Milán ratificó su hegemonía en el baloncesto italiano al reafirmarse como el equipo con más títulos de liga por delante de Virtus Bologna, que ocupa el segundo lugar con 17 trofeos, y completando el triplete.