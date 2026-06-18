Los Kings finalistas de nuevo, mientras San José se adelanta 2-1 a Félix Pérez

Los Kings rápidamente se anotaron de nuevo en las finales del torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026, derrotando con sobriedad por 91-62 a los Gold.

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Por su parte, Deportivo San José ganó sobradamente de local por 116-72 a Félix Pérez Cardozo, para esperar el cuarto partido con ventaja de 2-1.

Olimpia se ubica en las finales

Los Kings ya consiguieron su pasaporte a las finales del Apertura, tras establecer un 3-0 en la serie del Top 4 contra Colonias Gold.

En el cotejo en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, los franjeados tuvieron a un peliagudo rival dorado, yendo a vestuarios con desventaja de 43-44 (22-21, 21-23).

A partir del tercer cuarto empezó la efectividad y marca del campeón, para adelantarse 64-52 y cerrar con soltura el último cuarto con otro gran score 27-10.

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El king Vincenzo Ochipinti convirtió 20 puntos, mientras entre dorados de nuevo Hans Feder fue el goleador con 15.

Categórico San José

Deportivo San José no dejó lugar a dudas esta vez, y se impuso por goleada 116-72 a Félix Pérez Cardozo.

Los parciales fueron todos “santos”: 28-18, 31-19, 32-14, 25-21.

En filas albicelestes, Juniors Peralta convirtió nada menos que 27 puntos, mientras entre rojos sobresalió Juan Abeiro con 19.

El cuarto partido está marcado para el lunes, en cancha de Félix Pérez, el polideportivo “Efigenio González” de Villa Morra.

De ser necesario un quinto partido será en el “León Coundou”, el jueves 25 próximos.