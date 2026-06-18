Over time y Amambay se pone a un paso de revalidar el título del Comuneros

Amambay inició con ajustado triunfo de 90-89 la serie final al mejor de tres partidos contra Deportivo Campoalto, en el juego que se llevó a tiempo extra, en el polideportivo del Comando Logístico, en el marco de la Copa “Estadio Comuneros” de básquetbol.

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Las “Águilas del Norte” se impusieron por un single, luego de igualar 83-83 en tiempo normal. Los parciales fueron de 18-22, 22-30, 28-11, 15-20, 7-6, para poner 90-89 en el tablero final.

El goleador del juego fue el ala amambaiense Osmar do Amaral. Otra gran actuación del otro lado, la del ala-pívot José Carlos Dos Santos con 25 puntos no fueron suficientes para dar vuelta el resultado.

El siguiente compromiso se disputará en el estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero, donde las Águilas recibirán a los estudiantes asuncenos.

Este partido está agendado para este sábado, a partir de las 18:30 y de ganar de nuevo Amambay, cortará las redes del aro, revalidando el cetro del 2025.

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De ser necesario un tercer y decisivo encuentro se jugará el el martes 23 de los corrientes, de nuevo en Pedro Juan, a partir de las 19:00, dado que Amambay fue primero en la serie regular y se ganó la ventaja de local.