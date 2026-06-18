Nueva York corona a los Knicks con las llaves de la ciudad tras su histórica victoria

Fue el broche de oro, junto con el breve concierto de Alicia Keys, a un esperado desfile triunfal tras una sequía de más de medio siglo.

"Por 53 años hemos esperado. Ahora ganamos", dijo el alcalde, y agregó que aunque tardó, "en el fondo de los corazones" los neoyorquinos sabían que este momento llegaría.

Según el joven alcalde, "los Knicks no solo ganaron para la ciudad de Nueva York, ganaron como la ciudad de Nueva York".

Por su parte, el base Jalen Brunson, capitán del equipo, dio las gracias a los miles de aficionados que mostraron su apoyo día a día, pese a que algunas veces sean "muy críticones", bromeó. Brunson, MVP de las Finales, agradeció a los Knicks por confiar en él "cuando pocos lo hacían" y dedicó el triunfo a la afición y a su familia.

Para la ocasión, la Alcaldía fue recubierta con los nombres y números de los jugadores del equipo neoyorquino y un gran mensaje: "Campeones de la NBA 2026".

Entre el naranja y azul, colores del equipo, en la multitud también destacaron varias banderas de Puerto Rico para celebrar al jugador boricua José Alvarado.

El maestro de ceremonias fue el histórico narrador de los partidos de los Knicks, Mike Breen, y el encargado de cantar el himno nacional fue Avery Wilson, conocido como un "amuleto de la buena suerte" para el equipo.

Mientras, Alicia Keys interpretó 'Empire State of Mind', uno de los himnos de la Gran Manzana y tema muy presente entre la afición durante las Finales, acompañada de su hijo.

Los jugadores se mostraron muy emocionados con la actuación e incluso le colgaron a la artista las llaves de la ciudad que acababan de recibir.

El final del evento fue una lluvia de confeti con los colores del equipo, que coinciden con la bandera de Nueva York: azul, naranja y blanco.

Al acto acudieron varias figuras políticas de Nueva York, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Desde primera hora de la mañana, el emblemático distrito financiero de Wall Street amaneció convertido en una marea humana con miles de aficionados vestidos de azul y naranja que tomaron las calles para recibir a sus ídolos en un desfile que avanzó desde Battery Park por la avenida Broadway, a través del tradicional "Cañón de los Héroes", hasta desembocar en la Alcaldía.

Las zonas habilitadas para el público se llenaron a primera hora de la mañana y, según la Policía de Nueva York (NYPD), hacia las 07:25 horas ya no se permitía el acceso a nuevos aficionados, ante la saturación del recorrido.

La victoria de los neoyorquinos sobre los San Antonio Spurs ha saldado una deuda histórica: aunque los Knicks ganaron el campeonato en dos ocasiones durante la década de los setenta, la ciudad nunca les había organizado un desfile en aquellas oportunidades.

Para garantizar la seguridad de esta histórica fiesta cívica, el Departamento de Policía diseñó un dispositivo con el despliegue de 10.000 agentes a lo largo del recorrido.

Las autoridades buscaban mantener el orden tras unas semanas en las que la euforia por la racha victoriosa del equipo derivó, en ocasiones, en celebraciones callejeras caóticas y episodios esporádicos de violencia.

Según NBC News, los Knicks visitarán la Casa Blanca para celebrar su título de la NBA tras recibir una invitación oficial de la Administración, aunque aún deben concretarse los detalles del encuentro.