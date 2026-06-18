Perú confirma la muerte de un mexicano y una canadiense en alud en un nevado de los Andes

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash señaló en un comunicado que el alud ocurrió durante la madrugada de este miércoles y causó la muerte del mexicano, al que identificó con las iniciales D.N., y de la canadiense S.C., mientras que el guía peruano F.C.M resultó herido.

Medios locales identificaron a los montañeros fallecidos como el mexicano Daniel Navarro y la canadiense Sandra Covone, quienes eran esposos, y a su guía peruano como Florentino Caldua.

El COER señaló que personal de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú, junto con integrantes de la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú (AGMP), participaron en las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación de las víctimas, con el apoyo de un helicóptero y otros equipos especializados.

Sin embargo, agregó que las condiciones climáticas adversas llevaron a la AGMP a suspender temporalmente las labores de búsqueda para dar prioridad a la seguridad de los rescatistas.

La AGMP confirmó en sendos comunicados que el guía "ya se encuentra a salvo y estable, bajo resguardo del equipo de rescate", que ingresó a la zona de la montaña "en condiciones extremas para cumplir con la misión", y que también se ubicó el cuerpo de Covone, por lo que expresó sus "más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos".

Posteriormente indicó que las labores de búsqueda y rescate del cuerpo de Navarro se suspendieron temporalmente, debido al mal clima y a la caída de avalanchas registradas en la zona.

Asimismo, remarcó que "de mejorar las condiciones climáticas", durante la madrugada de este jueves partirá otro equipo para continuar con las labores de búsqueda y rescate de la última víctima del alud.

El Ministerio del Interior de Perú había informado horas antes del envío de un helicóptero de la PNP hacia Áncash para rescatar al sobreviviente de la avalancha en el nevado de Tocllaraju, ubicado en la Cordillera Blanca, la cadena montañosa tropical más alta del mundo.