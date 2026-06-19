Fallece el exdelantero Igor Protti, destacado goleador del "calcio" italiano de los 90

"Con inmensa tristeza, la familia anuncia que Igor nos dejó anoche", es el mensaje donde se ha comunicado la muerte de Protti y que incluye palabras del exfutbolista de agradecimiento a su familia y a "todos los aficionados de los equipos en los que jugué".

Igor Protti, que luchaba hace tiempo contra un cáncer de cólon, despuntó en el "calcio" italiano de los años noventa como delantero en varios clubes, entre ellos el Bari en el que se consagró como máximo goleador en la temporada 1995-1996 con 24 tantos.

Apodado como el "Zar", vistió también las camisetas del Lazio y el Napoles, pero fue en el Livorno donde se convirtió en un ídolo al liderar el retorno de este club a la Serie A y donde permaneció hasta su retirada en 2005. Sin embargo nunca llegó a ser convocado para la selección italiana.

El exfutbolista será enterrado en Cecina, municipio de la provincia de Livorno (Toscana, centro).

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de condolencias en el fútbol italiano, y los equipos se han sumado al pesar por la muerte del atacante.

El Livorno, donde es considerado una leyenda, le ha rendido un emotivo homenaje al afirmar que "Igor era Livorno", mientras que el Bari ha destacado el coraje con el que afrontó su enfermedad.

"El partido más difícil lo jugaste con la valentía de los grandes y, aunque hoy el pitido final deja a todos con el corazón roto, siempre permanecerás en el recuerdo de quienes te apoyaron. Tus goles, tus carreras bajo la grada, tu amor por estos colores hicieron soñar a generaciones de aficionados blanquirrojos", publicó el Bari.

Mientras que otros de sus antiguos equipos, como el Lazio, también quisieron rendirle homenaje: "El Lazio se une al duelo por el fallecimiento del Protti, auténtico baluarte de tenacidad y pasión".

O el Nápoles, que ha declarado que el jugador se ganó "el cariño de todos por sus cualidades humanas y deportivas".

También la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), la Serie A y C, y numerosos clubes de todas las categorías se han sumado al duelo por la desaparición de uno de los goleadores más emblemáticos del fútbol italiano de los años noventa.